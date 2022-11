"Il calendario dell’Avvento": letture e laboratori creativi a Castello d'Albertis

Prende il via a Castello D’Albertis il primo appuntamento dedicato al Natale e ai bambini nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo “Avvento nel mondo”, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Sabato 26 novembre alle ore 15 "Il Calendario dell’Avvento , attività ludico-didattica per famiglie che vede la visita di alcune sale del museo e la lettura di “Il pacchetto rosso”, un libro ricco di magia e dolcezza scritto e illustrato da Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, per scoprire il senso più profondo del Natale.

Trovato il materiale necessario alla costruzione del calendario dell’avvento, i bambini potranno personalizzarlo e renderlo unico grazie alla loro fantasia e creatività .

INFO E PRENOTAZIONI

E’ necessario prenotare l’attività entro il giorno precedente, telefonando al numero 0102723820 oppure castellodalbertis@solidarietaelavoro.it. (max 15 bambini per attività).

Durata: 2 h. ca.

Fascia di età: 5-11 anni.

Gli appuntamenti che seguiranno saranno i seguenti:

Domenica 4 dicembre – Chi è Santa Claus?

Giovedì 8 dicembre – Storie sotto l’albero

Domenica 11 dicembre – Illuminiamo il Natale

Domenica 18 dicembre – Alla ricerca dei Christmas Crackers