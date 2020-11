Il Calendario dell'Avvento virtuale dell'Acquario di Genova: tutti i premi in palio

Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria non frenano la voglia dell’Acquario di Genova di far vivere al suo pubblico l’atmosfera delle feste, coinvolgendolo con uno speciale concorso sotto forma della più classica delle tradizioni, il Calendario dell’Avvento.

A partire dal 1 dicembre e fino al 6 gennaio si potranno vincere ogni giorno, tramite una dinamica Instant win, due esperienze edutainment da vivere all’Acquario di Genova e nel mondo AcquarioVillage.

I 74 premi messi in palio sono: coppie di biglietti Acquario di Genova, coppie di biglietti GalatAcquario, abbonamenti AcquarioPass e biglietti famigliari (per 4 persone) arricchiti con la speciale esperienza “L’esperto con te”.

Per partecipare, è sufficiente andare sul sito www.acquariodigenova.it, cliccare sul link del concorso e registrarsi (solo la prima volta che si partecipa), inserendo i dati richiesti. A questo punto, non si deve far altro che cliccare, sulla grafica che riproduce il Calendario dell’Avvento, l’icona corrispondente al giorno corrente.

Un software di estrazione casuale, appositamente predisposto, gestito e certificato, informerà il destinatario se è risultato vincitore di uno dei premi instant win in palio per quel giorno.

Si può partecipare al concorso per un massimo di una volta al giorno, ma si può tentare la fortuna tutti i giorni.

Il regolamento del concorso sarà consultabile integralmente dal 1 dicembre sul sito https://concorsonatale.acquariodigenova.it/.