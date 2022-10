Le Calaveritas: racconti, personaggi e filastrocche messicane per la festa di Halloween a Casa Colombo

Martedì 1° novembre alle ore 15 presso la Casa di Colombo una inedita attività per famiglie a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, per scoprire le origine precolombiane della festa del Dìas de los meurtos in Centro America, attraverso racconti, video, immagini, filastrocche e un laboratorio creativo che avrà come protagoniste le calaveritas, teschi e scheletri tipici del giorno dei morti in Messico.

La Festa dei morti messicana ha una storia millenaria, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. In compagnia degli operatori museali, i bambini “incontreranno” la divinità preispanica Mictlantecuhtli, signore dell'infra mondo o regno delle ombre e alcuni personaggi, come le catrinas e la calaca, teschi e scheletri raffigurati nelle opere del famoso illustratore e litografo messicano José Guadalupe Posada e nelle opere di Diego Rivera, affinché i ragazzi possa identificare in queste opere le figure delle catrinas, il nome con il quale in Messico vengono chiamati i teschi con abiti vittoriani.

A seguire, laboratorio creativo per la costruzione della propria maschera.

Info

A cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con Comune di Genova e Sestiere del Molo

Attività ludico ricreativa per bambini dai 6 ai 12 anni

Info e prenotazioni: casadicolombo@solidarietaelavoro.it; 3312605009

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell'evento, sogetta a conferma (minimo 6 partecipanti, max 15 pax)