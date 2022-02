Laboratorio di cake design di Carnevale

Il progetto che verrà sviluppati in questo laboratorio di cake design sarà immerso in un mondo di colori. Verrà realizzata una copertura in pasta di zucchero con la tecnica gravity.

Tutti in maschera per una super premiazione del costume di Carnevale più bello ed originale.

Sono aperte le prenotazioni (posti limitati) esclusivamente attraverso questo link: https://centrolatavolarotonda.wordpress.com/laboratori/

Tutte le informazioni utili sul sito.