Cactus Market di ottobre ai Giardini Luzzati: artigianato, produttori, workshop e laboratori per bimbi

Sabato 7 e domenica 8 ottobre ai Giardini Luzzati di Genova torna Cactus Market. Come sempre tanti appuntamenti all'insegna della creatività e della sostenibilità, con market di artigianato, market di produttori, tavola rotonda e laboratori sensoriali nell'ambito dell'evento WWF Italia Urban Nature (in collaborazione con ALPAMiele - Soroptimist-Riot coop. Fioristeria del Molo, workshop, doc. plants.

Programma

Sabato 7 ottobre

dalle 11 alle 20

Mercato del fatto a mano

free entry

ore 11 Workshop di CERAMICA

INTRODUZIONE ALLA CERAMICA

Modellazione manuale partendo da un pezzo di argilla, sfruttando la tecnica del pizzicato. Realizzazione di un oggetto contenitore come una tazza, tazzina, ciotola, piatto.

Durata 2h

Costo 30 euro

Numero partecipanti 3/6

Info e prenotazioni:

matteopottery@gmail.com

Matteo 334 235 2591

dalle 15:30 - 17

LABORATORIO BIMBI “GiocApe”

Tenuto da Antonio Battista e Sara Micol Natoli a cura di Alpamiele

Scopriamo, giocando, come si svolge la vita all’interno dell’alveare.

Durata: 1h e 30 circa

gratuito

Età: 6-10 anni

Info:

WhatsApp 333 813 0350

Prenotazioni:

https://docs.google.com/.../a1FAIpQLSd2bTw_3QCbm.../viewform

dalle 16 alle 17:30 TAVOLA rotonda "La città che vorrei"

Si parlerà di rigenerazione urbana, tutela del verde, rigenerazione sociale.

interverranno:

Eleonora de biasi di alle ortiche,

Laura Capini di Alpamiele,

Federica Scibetta e Paola Olivieri del Cesto Genova

AnnaMaria Pinasco di Soroptimist.

tutte donne convinte che la rigenerazione passi attraverso la cura di luoghi e persone.

Domenica 8 ottobre

dalle 11 alle 19

mercato del fatto a mano

free entry

dalle 11 alle 12

SI FA PRESTO A DIRE MIELE! viaggio sensoriale tra i mieli uniflorali

Presso la Fior•Isteria del Molo in Piazza San Donato

Durata: 1h circa

Costo: gratuito

Numero partecipanti max 6

Info:

laura.capini@gmail.com

WhatsApp 347 697 5960

Prenotazioni:

https://forms.gle/JWBEbfgkXvfBjquCA

dalle 15

LINO ADDICTED PARTE DUE

Workshop di LINOLEOGRAFIA E STAMPA A COLORI per adulti

Workshop introduttivo sulla linoleografia dalla realizzazione di una matrice in linoleum fino alla stampa questa volta coloratissima e saranno i colori caldi dell'autunno ad ispirare la scelta cromatica il corso è aperto a tutti non sono richieste conoscenze specifiche.

Durata 2h

Costo 30 euro materiali compresi

Numero partecipanti 3/5

Info e prenotazioni:

pascarola@gmail.com

Carol 393 429 6324

dalle 15:30 - 17

LABORATORIO RAGAZZI

“L’alveare: la società delle api”

Tenuto da Antonio Battista e Sara Micol Natoli a cura di Alpamiele

Può la bellezza delle api salvare il mondo?

Proviamo a sperimentarlo con il corpo in giochi di teatro.

Durata: 1h e 30 circa

Costo: gratuito

Età: 11-15 anni

Info:

WhatsApp 333 813 0350

Prenotazioni:

https://docs.google.com/.../a1FAIpQLSd2bTw_3QCbm.../viewform



Evento a cura del collettivo Cactus in collaborazione con Giardini Luzzati e il Cesto Genova.