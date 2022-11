Cactus Market natalizio ai Giardini Luzzati con handmade e laboratori

Indirizzo non disponibile

Ai Giardini Luzzati arriva la prima Christmas Edition del Cactus Market organizzato da Collettivo Cactus/Ce.Sto in collaborazione con Giardini Luzzati, Ce.Sto., Sestiere del Molo. Sabato 3 e domenica 4 dicembre arriva il primo di tre weekend in programma dell'artigianato e dei laboratori firmati Cactus Market. Si prosegue poi la settimana successiva, ponte dell'Immacolata compreso, 8-9-10-11 dicembre e infine con sabato 17 e domenica 18 dicembre per il terzo e ultimo fine settimana.

Il servizio ristorante e bar sarà come sempre garantito dal circolo della piazza. Ospiti speciali per il primo week end: Emporio Solidale, che raccoglierà fondi per sostenere la sua preziosa attività tramite la vendita di piante, e Il Limone Lunare, realtà dinamica ed intraprendente che da anni anima la Maddalena con la sartoria poetica.

Programma

Sabato 3 dicembre

10:30-19 market del fatto a mano, ingresso libero

11-18 laboratorio maieutico di matematica: Quali sono i segnali della natura che ritroviamo in matematica? Nei laboratori si gioca osservando segni e segnali naturali che si incontrano nella quotidianità e che possono diventare strumenti per una matematica generatrice di idee creative. Laboratorio aperto a tutte le età a cura dell' associazione il Limone Lunare

Domenica 4 dicembre

10:30-19 market del fatto a mano, ingresso libero

14:30 laboratorio maieutico sulla natura. Attraverso il gioco della ‘Carta Persa’ (la ‘persa’ in Liguria è la pianta della maggiorana) si scoprono le piante liguri e non solo. Dalla loro osservazione ognuno crea la sua carta, inventando una pianta di fantasia. Laboratorio aperto a tutte le età a cura del Limone Lunare