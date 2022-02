Cactus Market Yellow Edition: il mercatino ai Luzzati torna a marzo

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento con il Cactus Market, il mercatino organizzato ai Giardini Luzzati: la nuova edizione "Yellow Edition" è in programma sabato 12 marzo 2022 dalle 11 alle 20.

Non è un semplice mercatino ma un microcosmo in piazza fatto di stilisti, artigiani, illustratori e designer, organizzato per tutti gli amanti dell'handmade. Il dress code prevede abiti di colore giallo.

Ci sarà anche un'area food, una postazione per tattoo con l'henne, laboratori per grandi e piccini.

Alle 17 estrazione premi lotteria.

L'organizzazione è di collettivo Cactus/CeSto, Partner Giardini Luzzati, CeSto, Goodmorning Genova, Sestiere del Molo, Civ Sarzano S. Agostino.