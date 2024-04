Cactus Market Green Edition ai Giardini Luzzati: torna il mercato del fatto a mano

Sabato 13 e domenica 14 aprile ai Giardini Luzzati torna la green edition del Cactus Market, il mercato del fatto a mano con artigianato, produzioni locali, libri e tanto altro. Edizione dedicata al benessere diffuso e all'ambiente.

Programma

Sabato dalle 11 alle 20

Market del fatto a mano, ingresso libero

alle 14/15/16: Laboratorio autoproduzione detersivi

a cura di ValeFare impara a produrre un anticalcare o uno sgrassatore a basso impatto ambientale, scegli la tua essenza e scopri la magia dell'acido citrico e del bicarbonato

durata: 20 minuti

costo:4 euro

materiale fornito - porta una bottiglietta da casa(500ml)

info e prenotazioni:valvolina77@yahoo.it

ore 16: Smudge In' Circle - laboratorio di autoproduzione incensi

Il workshop accompagna i partecipanti alla produzione del proprio incenso/smudge con erbe aromatiche fresche.

Teoria e Pratica:

Perché l'essere umano ha sempre bruciato delle erbe aromatiche? Perché le erbe, bruciando, profumano?

Approfondimento a livello storico e spirituale, breve intro agli oli essenziali e produzione guidata di incensi personalizzati

durata: 1,30h-2h

costo:15 euro

prenotazione obbligatoria: orendapotions@gmail.com

ore 17: Tai Chi all'ora del tè: impariamo una figura dell'antica pratica cinese

con Toni Guglielmino

durata:1h

partecipazione gratuita

info e prenotazioni cactusgenova@gmail.com

Domenica dalle 11 alle 20

Market del fatto a mano, ingresso libero

Laboratorio del Vintage: area dedicata alla chitarra, con strumenti vintage e non solo, in esposizione e in vendita

L'Ibrido in piazza con una fantastica selezione di libri e stampa alternativa

ore 11:30 Magic Wands: costruisci la tua bacchetta magica naturale!

Un laboratorio sensoriale e creativo che guida bambine e bambini alla scoperta delle erbe aromatiche con la costruzione di una bacchetta magica colorata e profumata e contemporaneamente li guida alla scoperta degli "odori".

età: 4+

durata: 1h

costo: 10 euro

prenotazione obbligatoria: orendapotions@gmail.com

ore 15: workshop Macramè, Nodi & relax

crea una foglia in macramè, impara i nodi fondamentali e le loro varianti, distrai la tua mente concentrandoti e ponendo l'attenzione sulla creazione di un manufatto creato con le tue mani, generando un senso di soddisfazione ed un migliore stato d'animo. PROVARE PER CREDERE

costo: 20€ materiale incluso

durata: 2h

prenotazioni:brugoselvatico@gmail.com

Evento a cura del collettivo Cactus in collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati.

Programma in aggiornamento.

foto: fb@cactusgenova