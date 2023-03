Cactus Market green edition ai Giardini Luzzati: artigianato, laboratori e sostenibilità

Indirizzo non disponibile

Dopo la yellow edition di marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile torna ai Giardini Luzzati il Cactus Market, questa volta nella sua versione green. Tra bancarelle di artigianato e laboratori green, la parola d'ordine del weekend sarà sostenibilità. Ospiti speciali: Riciclotto e Anime del Bosco. Grafiche a cura di Elena Chimeri. Evento a cura del collettivo Cactus in collaborazione con Giardini Luzzati e il Cesto Genova.

Programma

Sabato 1° aprile

Dalle 11 alle 19

Mercato del fatto a mano

free entry

Dalle 16 alle 19

Laboratorio di Refashion, a cura della scuola di cucito Riclotto e Rechiclo: ti aiutiamo a rinnovare i capi che non indossi più.

Porta un jeans o una t-shirt e creeremo un nuovo look insieme.

Laboratorio gratuito, consigliata la prenotazione per info:

info@riciclotto.it

whatsapp: Monica 348 695 2966 - Alessandra388 323 0006

Domenica 2 aprile

Dalle 11 alle 19

Mercato del fatto a mano

free entry

Dalle 15:30 alle 17:30

Laboratorio di avvicinamento all'Ecoprint - stampa botanica naturale - a cura di Monica Biamonte di Anime del Bosco. La stampa botanica o ecoprint è un innovativa tecnica di tintura naturale che permette di far assorbire a carta o tessuto il vero colore e la vera forma di foglie, fiori, bacche e radici, regalandoci meravigliose e strabilianti stampe naturali. Durante il workshop, potrai sperimentare le fasi di lavorazione e portarti a casa il risultato del tuo lavoro, liberando la fantasia in armonia con i doni del bosco.

Durata 2h

Costo 35 euro

Verranno forniti tutti i materiali

Adatto 14+

Numero max partecipanti 15

Info e prenotazioni: morganamassi66@live.it cactusgenova@gmail.com

Monica 340 673 9382