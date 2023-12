Cactus Market Christmas Edition ai Giardini Luzzati: il mercatino del fatto a mano con laboratori e workshop

Non può mancare l'appuntamento con il Cactus Market nella sua attesa versione natalizia. Da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre torna infatti la Christmas Edition ai Giardini Luzzati di Genova, nel centro storico della città. Un weekend all'insegna del fatto a mano, della solidarietà, della creatività e dello stare insieme, con tanti regali originali per le festività. 35 banchi di meraviglioso artigianato, associazioni, laboratori e tanto altro.

Programma (in aggiornamento)

Orari market

Venerdi 10-19

Sabato 10-19

Domenica 10-19

Free entry-entrata libera

LABORATORI/WORKSHOP: ogni giorno diverse esperienze artigianali da godersi al calduccio del cottage.



GRÈS EXPERIENCE

Il workshop per pubblico adulto, è il perfetto regalo di Natale, per te o per chi desideri! La durata sarà di 2 ore all’interno delle quali verranno modellati uno o più oggetti (a seconda della vostra vena creativa!) che saranno successivamente lasciati asciugare e cotti in forno ad alta temperatura.

Nel prezzo è inclusa anche un’ora aggiuntiva, da concordare con Matteo, per procedere alla smaltatura dei manufatti.

Venerdì 8 dalle 14:00 alle 16:00

Sabato 9 dalle 16:30 alle 18:30

Domenica 10 dalle 14:00 alle 16:00

Durata 2h-Costo 40 euro-partecipanti 3/6

Info e prenotazioni:

matteopottery@gmail.com

Matteo 334 235 2591

CHRISTMAS INSPIRATION WORKSHOP DI LINOLEOGRAFIA

Aggiungi un tocco personalizzato alla tua cartolina o al tuo biglietto di Natale, aperto a tutte le età.

A cura di @acarajecarol

Sperimenterai la tecnica della linoleografia dalla matrice, all'incisione fino alla stampa della tua cartolina di Natale.

Nessuna conoscenza tecnica particolare è richiesta, solo tanta voglia di esprimersi in libertà!

Venerdi 8 dalle 10:00 alle 12:00

Durata 2h-costo 30 euro-partecipanti 3/5

Info e prenotazioni: pascarola@gmail.com

Carol 393 429 6324

CREATIVITÀ SU CERAMICA WORKSHOP PER TUTTI

Esploreremo la decorazione su ceramica, attraverso l'uso dell'incisione e del colore.

A cura di @acarajecarol

Il workshop è adatto a chiunque abbia voglia di regalarsi un pomeriggio di creatività.

Questo corso di ceramica e decorazione/incisione su ceramica offre un'esperienza coinvolgente che ti permetterà di esplorare i tuoi talenti artistici e trovare una forma di espressione personale. Oltre alle competenze tecniche, imparerai a sviluppare la tua sensibilità estetica e il tuo gusto nella scelta dei materiali, dei colori e delle composizioni.

Compresa nel corso anche la cottura finale.

Sabato 9 dalle 14:00 alle 16:00

Domenica 10 dalle 16:30 alle 18:30

Durata 2h-costo 30 euro-partecipanti 3/5

Info e prenotazioni:

pascarola@gmail.com

Carol 393 429 6324

PARLIAMO DI TILLANDSIA WORKSHOP PER CHI HA IL POLLICE NERO

Scateniamo la creatività

A cura di @chiara_recyclaire

Parliamo di tillandsia e scateniamo la creatività.

Questa pianta così particolare, che non necessita della terra per vivere, ha bisogno della nostra inventiva per trovare un supporto!

Durante il workshop hai la possibilità di creare un complemento d’arredo con la tillandsia per la tua casa.

Domenica 10 dalle 11:00 alle 12:00

Durata 1h Costo 15 euro

Partecipanti 3/10

Età +14

Info e prenotazioni:

recyclaire@gmail.com

Chiara 347 305 2986

Evento a cura del collettivo Cactus in collaborazione con Giardini Luzzati e il Cesto Genova.