Lunedì 18 aprile 2022 alle ore 11, per i più piccoli, una speciale Caccia alle uova in giro per il mondo, a cura degli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

In un contesto suggestivo quale è il castello del Capitano D'Albertis , i bambini potranno compiere un viaggio all’interno del museo per scoprire, giocando, le tradizioni legate al periodo della Pasqua, attraverso giochi, indovinelli e prove da superare.

Non mancherà la ricerca delle uova nascoste nel museo, che verranno raccolte in un cestino, preparato dai bimbi durante un piccolo laboratorio creativo prima di iniziare la ricerca.

Attività a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Info:

Attività dedicata a bambini dai 5 agli 11 anni. Numero massimo partecipanti: 25 massimo

Prenotazione richiesta entro le ore 15:30 del giorno precedente ai seguenti contatti:

tel 010.2723820 ; e-mal: biglietteriadalbertis@comune.genova.it