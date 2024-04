“Caccia al tesoro” nel Sestiere di Prè con merenda e festa finale

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per la nuova edizione della “Caccia al tesoro” nel Sestiere di Prè, organizzata all'interno del Patto di Sussidiarietà Centro Storico di Genova finanziato dal Comune di Genova. Sabato 6 aprile sarà una giornata di festa al Sestiere di Prè per bambini e bambine e famiglie da 0 ai 17 anni con partenza alle ore 14:30 con tre diversi punti di ritrovo a seconda della fascia di età (0/6 anni, 7/11 anni e 12+).

È fondamentale la prenotazione: per bimbe e bimbi da 0 a 6 anni al seguente link https://circolovega.org/ws/vegalu (per bimbi e bimbe sotto i 3 anni è richiesta la presenza di un accompagnatore per la durata dell'attività); da 7 a 11 anni chiamando al numero 348 1530046; dai 12 anni chiamando al numero 346 6915551.

È in programma dalle 17 alle 18 una merenda aperta a tutti con musica dal vivo in piazza dei Trugoli di Santa Brigida, per festeggiare insieme il grande tesoro del Sestiere di Prè!