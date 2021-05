Caccia al tesoro "Alla ricerca di Colombo" con Emergency

Il Gruppo Emergency Genova organizza una caccia al tesoro sulle tracce del grande navigatore che porterà i partecipanti per le vie più conosciute della Superba.

La partenza è alle ore 15 di sabato 29 maggio l'Infopoint di Salita Santa Caterina 23r.

Possono partecipare singoli o gruppi di massimo 4 persone.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid. Sarà chiesto a tutti i partecipanti di osservare gli obblighi previsti dalla normativa generale (distanziamento e mascherina).

I fondi raccolti contribuiranno al Progetto "Nessuno Escluso" che si occupa della distribuzione di pacchi alimentari e beni di prima necessità alle persone colpite dalla crisi economica post pandemia.

Per partecipare alla Caccia al Tesoro, organizzata in collaborazione con il "Gruppo Folclorico Città di Genova", è necessaria la prenotazione via mail (genova@volontari.emergency.it) o tramite messaggio whatsapp al numero 348 689 6066 (Franca).

