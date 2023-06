Indirizzo non disponibile

Venerdì 23 giugno 2023 si svolgerà una Caccia al Tesoro nei Parchi di Nervi per l'autofinanziamento dei Campi ACR Assunta. Ritrovo ore 20:30 con conclusione alle 22, ingresso presso il cancello dei Carabinieri. Evento aperto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Offerta libera a partire da 5 euro per ciascun bambino fino a esaurimento posti. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

Per info: Fabio 334 1147050, animatoriassunta@gmail.com