Caccia al Tesoro “Sulle onde del mare” nel centro storico genovese

Dopo il grande successo della caccia al tesoro per la festa della bandiera, torna, in occasione della 63° edizione del Salone Nautico, l’entusiasmante caccia ai tesori della nostra città in una versione dai contorni marini e marinari. Un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove memorie, legate alle figure di navigatori che hanno fatto di Genova la Superba, e di personaggi indomiti che nei secoli hanno solcato i cieli marini.

Domenica 24 settembre il Comune Genova, coadiuvato dal Circolo Culturale Fondazione Amon e dal Coordinamento Gruppi Storici e Folclorici Genovesi, propone la Caccia al Tesoro “Sulle onde del mare” che avrà come tema le tradizioni e le storie legate al mare, in particolare a quelle della nostra città, percorrendo in lungo e in largo, circa 5 km, il dedalo di vicoli e piazzette che compongono il Centro Storico genovese.

Verrà consegnata una cartina contenente una serie d’indovinelli da risolvere, celati dietro un Qr Code, che indicheranno ai partecipanti altrettanti luoghi del Centro Antico Genovese, presidiati da figuranti e rievocatori dei diversi Gruppi Storici e Artistici Genovesi. Una volta giunti nei luoghi da scoprire, i gruppi porranno ai partecipanti un enigma, in chiave storico marinaro, la cui risposta esatta farà sì che a loro venga consegnato una parte di un anagramma. La raccolta di tutte le parti consentirà di risolvere l’anagramma e di trovare il luogo ove è custodito, simbolicamente, il tesoro.

Vince chi per primo riuscirà a trovare tale luogo, percorrendo obbligatoriamente tutte le tappe.

Data:

24 settembre dalle 15 alle 18:30

Luogo:

Centro Storico Genovese

Iscrizioni: per iscriversi inviare un’email a fondazioneamon@live.it indicando nome della squadra e numero di partecipanti (massimo 10 per squadra), la partecipazione è gratuita, dopo l'iscrizione entro il giorno prima vi verranno inviate e le istruzioni e il luogo di partenza.

Scopo del Gioco:

Trovare le 10 piazze e risolvere altrettanti indovinelli proposti dai gruppi Storici o figuranti in costume, risolvere l’anagramma e trovare il luogo dove è celato il tesoro.

Chi vince:

Vince chi per primo raggiungerà il luogo designato.

Attrezzatura da portare con sé:

Smartphone con applicazione per leggere i Qr Code, penne e blocchetto per appunti.

La Caccia al Tesoro inizierà alle ore 15, con convocazione alle 14:30 del 24 Settembre 2023 e terminerà improrogabilmente alle ore 18:30.