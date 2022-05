Caccia al tesoro notturna a tema Harry Potter nel centro storico

Prezzo non disponibile

Genova Dreams grazie al contributo del Municipio Centro Est di Genova, è lieta di presentare una serie di appuntamenti per vivere la magia di Harry Potter avvolti nell'atmosfera misteriosa della serra, in cui la "luce" saranno i Potterhead grandi e piccini che invaderanno con le loro bacchette vicoli e stradine oscure.

Venerdì 27 maggio 2022 si terrà la prima "Caccia al Simbolo Segreto in Notturna" nel cuore antico di Genova. Un'avventura straordinaria per i fan più accaniti, adatta a tutte le età, per vivere la nuova missione che vedrà Severus Piton protagonista nel centro storico della città.

Lo spirito esploratore dei maghi si metterà alla prova con sfide, scoperte, in cui storia antica e tracce del passato si mescolano alla saga più amata nel mondo da 20 anni a questa parte: per farsi riconoscere sarà necessario obbligatoriamente la divisa di Hogwarts, scarpe comode, taccuino, penna, la bacchetta di Olivander e una torcia (a meno che i partecipanti non siano abbastanza bravi con l'incantesimo Lumos Maxima).

Saranno presenti i professori Pomona Sprite (Deborah Carelli), Minerva McGranitt (Alessandra Politi), Priscilla Corvonero (Patrizia Mostacci), Mirtilla Malcontenta (Barbara Castellano), Sibilla Cooman ( Lorena Scarsi), Rita Skeeter (Sabrina Flaccavento) e infine la perfida Bellatrix Lestrange (Sophie Lamour).

Avventure Cittadine, lo staff del GenovaHogwartsExpress, dopo il grande successo delle numerose avventure alla scoperta di gioielli liguri come Castello Magico, il Molo di Hogwarts, Rapallo come Hogwarts, Triora come Hogwarts e molte altre, propongono il primo appuntamento di una lunga serie in notturna.

Ci si potrà prenotare al 340 491 0024 via Whatsapp con il nome dell'evento "Caccia al Simbolo Segreto in Notturna" e il numero dei partecipanti. Media partner dell'evento sarà il portale www.potterandmore.com in cui verranno pubblicate le foto premiate dell'evento.

DaruMa Photo realizzerà dei ritratti fotografici che verranno regalati ai protagonisti. Sono previsti premi per i partecipanti.