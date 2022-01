Caccia al tesoro di fine festività nei caruggi

Indirizzo non disponibile

Sabato 15 gennaio 2022 alle 15 arriva la caccia al tesoro delle festività (ormai finite) nel centro storico di Genova.

Sarà un’intrigante caccia al tesoro alla scoperta di luoghi e tradizioni cittadine: grazie all’utilizzo di una cartina muta dei luoghi interessati, il pubblico potrà ricercare il luogo indicato e ascoltare gli indizi proposti dai figuranti in costume dell’associazione Genova Dreams, al fine di rispondere ai quesiti proposti.

Vince chi per primo farà pervenire le soluzioni esatte via e-mail o via WhatsApp.

Il vincitore riceverà un simbolico premio.

Partecipazione gratuita.

Per partecipare inviare un’email di richiesta, la mattina del 15 gennaio vi sarà inviata la cartina per poter partecipare. Per iscrizioni: fondazioneamon@live.it