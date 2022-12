Caccia al tesoro delle festività per le vie e le piazze del centro antico di Genova

Un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove memorie celate tra i tesori del centro antico di Genova. Scopo del gioco è trovare le 8 piazze e risolvere altrettanti indovinelli proposti dai figuranti in costume. Grazie all’utilizzo di una cartina muta, che verrà inviata all’iscrizione via email, dovrete orientarvi nei vicoli del centro antico, per trovare le piazze dove verranno proposti degli indovinelli.

Si suggerisce di portare con sé un taccuino su cui annotare le risposte. Vince chi per primo invierà un messaggio whatsapp, o sms o email con tutti i quesiti risolti. L’orario di arrivo del messaggio con le risposte esatte decreterà il vincitore. La Caccia al Tesoro inizierà alle ore 15 dell’8 gennaio 2023 e terminerà improrogabilmente alle ore 18:30. Chi per quell’ora non avrà terminato il percorso, non potendo rispondere a tutti i quesiti sarà automaticamente eliminato dal gioco.

Iscrizioni: per iscriversi inviare un’email a fondazioneamon@live.it indicando nome della squadra e numero di partecipanti, entro il giorno prima dell’evento si riceverà la cartina per partecipare. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (n° 120).

Coordinamento Artistico Circolo Culturale Fondazione Amon APS Con Associazione Genova Dreams APS

NB: al fine di dare spazio a tutti si potrà prenotare solo due persone per email, bambini esclusi uno per adulto (non si accettano prenotazioni per amici o affini). Non potranno partecipare minori che non siano accompagnati dai genitori.

Partecipano all'iniziativa: Lucia Vita, Marco Alex Pepè, Le guide di Explora Genova, Associazione Genova Dreams, Associazione Liberamente con la Compagnia Shams e il Gruppo Folk Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso.