Caccia al tesoro a Castelletto, il Rotaract lancia la sfida con finale a Castello d'Albertis

Castelletto sarà la cornice di una caccia al tesoro tutta genovese. Dopo una gara fotografica e diverse sfide in location storiche e punti panoramici, sarà il momento di un aperitivo nella terrazza del Castello d’Albertis, all’ora del tramonto.

Domenica 28 maggio 2023 è in programma l’edizione 2.0 dell’evento TAP (“Take a Picture”) organizzato dall’associazione Rotaract Club Genova e promosso dal Rotary International. Il ricavato dell’iniziativa, aperta a bambini e famiglie, ragazzi e adulti, verrà devoluta alla Flying Angels Foundation, per il progetto Gift your Time e quindi l’acquisto di miglia aeree salvavita per bambini gravemente malati, che necessitano di lunghi voli per poter raggiungere ospedali lontani specializzati per le loro cure.

Dopo il successo dell’anno scorso – con la partecipazione di circa 50 persone tra famiglie e ragazzi nella fascia d’età tra i 18 e i 30 anni – quest’anno torna il format TAP, che avrà inizio alle 15, con la suddivisione in squadre, in piazza Fontane Marose. Una mappa, punti di interesse e tante sfide: una caccia al tesoro in stile orienteering, con gara all’ultimo scatto. Le migliori fotografie verranno premiate durante l’aperitivo.

Il costo dell’evento è di 15 euro tramite bonifico e 20 in loco. Come già accennato sopra, il ricavato sara? devoluto al progetto Apin 2022/2023 del Distretto Rotaract 2032 Gift your Time, in collaborazione con Flying Angels Foundation. Per informazioni chiamare o contattare su whatsapp Giulio al 340 1639351, Davide al 345 8851100 oppure Carolina al 333 3887003. Per iscriversi compilare il form qui.