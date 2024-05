Dal Mercato Orientale alle vie di Genova: parte la grande caccia al tesoro aperta alla città

È trascorso un lustro da quando, nel maggio 2019, dopo una ristrutturazione di due anni, veniva restituita a Genova una delle sue aree più affascinanti e ricche di storia: il 7 maggio 2024 il MOG Genova festeggerà i suoi primi cinque anni e per l’occasione il sabato successivo, 11 maggio 2024, è in programma un'iniziativa rivolta alla città: un pomeriggio di divertimento aperto a tutti.

In questi pochi anni, Il MOG (all’interno del Mercato Orientale, che a sua volta festeggia 125 anni, essendo stato inaugurato nel lontano 1899) è diventato uno spazio di ristorazione innovativo con 10 diverse cucine affacciate sulla food court centrale, dotato anche di aule attrezzate per la didattica, spazi convegni e di una vineria dove è possibile gustare oltre 40 vini al calice.

Oggi il MOG oltre a essere un punto di riferimento per i momenti più golosi dei genovesi, dalla pausa pranzo fino all’aperitivo, dalla cena con gli amici ai momenti in famiglia, si dimostra una realtà pienamente inserita nel contesto sociale e urbano della città. Ecco perché, per la ricorrenza, ha scelto di coinvolgere le vie e le piazze del centro in una grande caccia al tesoro organizzata in collaborazione con Edutainment Formula che prenderà il via, sabato 11 maggio alle ore 16, proprio dal Mercato Orientale per poi dipanarsi anzitutto tra i banchi del Mercato Orientale e quindi allargarsi alla vicina piazza De Ferrari, ai vicoli del centro storico e al Porto Antico con ritorno alle ore 18.30 al MOG dove avverrà la premiazione dei team vincitori, per un momento di festa con dj-set.

Sul sito www.moggenova.it le istruzioni per iscrivere il proprio team che dovrà essere composto da 2 a 6 giocatori impegnati, cellulare alla mano, a individuare gli oltre 70 Check Point previsti dalla mappa e corrispondenti a luoghi di interesse storico, culturale o paesaggistico. Ogni Check Point diventerà anche il soggetto di una particolare scena che dovrà essere fotografata e inviata agli organizzatori per accumulare punti. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9 di mercoledì 1 maggio fino a venerdì 10 maggio alle 16 oppure fino esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è gratuita.

Appuntamento l’11 maggio per una caccia al tesoro gratuita con partenza (e chiusura) dal Mercato Orientale.





Oltredalle 10 Cucine che si affacciano sulla corte principale,. Sono i numeri di un successo conquistato dopo cinque anni di lavoro che ha visto questa realtà trasformarsi da proposta innovativa di riqualificazione di un antico mercato coperto a una delle aziende ristorative più importanti nel panorama nazionale. Una proposta in continua evoluzione che, nonostante i mesi di chiusura dovuti alla pandemia, è riuscita ad accoglierecon un fatturato che nel 2022 ha toccato i, permettendo così al MOG Mercato Orientale Genova di piazzarsi tra le prime venti aziende italiane di ristorazione per fatturato. Un luogo di ritrovo per tutti i genovesi che qui possono sperimentare cucine locali e internazionali per tutti i gusti, dall’hamburger al sushi, dalle ricette del Perù alla gastronomia del Kenya (anche se il piatto più servito resta il classico), ma anche un vero e proprio polo di attrazione per i turisti, dai francesi (i più presenti) ai tedeschi, dai giapponesi agli americani, che possono cogliere uno sguardo d’insieme su tutta l’enogastronomia ligure declinata anche in una proposta di esperienze capaci di coinvolgere tutti i sensi.

Il MOG, contemporaneamente, è anche diventato motore di sviluppo per la città, con oltre 80 posti di lavoro, occupati soprattutto da giovani (l’età media è 27 anni), con un ottimo livello di occupazione femminile (circa il 50%). Il mondo del MOG è anche una fusione di culture oltre che di sapori: nello staff dell’organizzazione e delle diverse Cucine si contano diverse nazionalità (Venezuela, Ecuador, Romania, Ucraina, Brasile, Albania, Kenya) impegnate a far funzionare una “macchina” che in cinque anni è stata una vera e propria fucina di eventi. Oltre 250 infatti gli appuntamenti organizzati, con un calendario che ogni mese conta eventi fissi, ma che può anche annoverare veri e propri festival monotematici come MHOPS, dedicato alle craft beer, e Vitigni in cammino, ideato per raccontare le diverse espressioni dei vitigni locali e internazionali nei loro viaggi tra le coste del Mediterraneo.