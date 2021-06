"Caccia alla stemma" per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021

In occasione delle Giornate Europee dell’ Archeologia 2021 l’ Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il MuSeL propone alle famiglie una nuova attività ludico- culturale che coinvolgerà tutti i partecipanti, adulti e bambini assieme, per un momento di grande gioco e convivialità, ma anche di conoscenza della storia e delle tradizioni di Sestri Levante .

“Caccia allo stemma”, che avrà luogo domenica 20 Giugno alle ore 10:30, si snoderà tra le stradine del borgo a caccia di quegli stemmi che raccontano le storie antiche delle nobili famiglie che qui hanno vissuto e nascondono degli indizi, utili a risolvere l'enigma che la famiglia è tenuta a risolvere.

Al rientro "alla base", una sorpresa attenderà i partecipanti.

Prima di dare inizio alla “caccia”, l’attività prevede una parte tra le sale del Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante dove verranno presentati i “Magnifici” ovvero le nobili famiglie genovesi in stanza a Sestri e i partecipanti troveranno ispirazione per creare uno stemma della propria casata.

Appuntamento presso la biglietteria Info Point di Palazzo Fascie, largo Colombo 50, Sestri Levante

Info e prenotazioni: edu@solidarietaelavoro.it; cell: 3407713054. Prenotazione obbligatoria.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...