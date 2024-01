Caccia alla calza, laboratorio per famiglie a Castello D’Albertis

Costi: 4,50 € per ingresso + 5 € per attività a partecipante

Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 15 Castello D’Albertis propone il laboratorio per famiglie “Caccia alla calza”. Tra le sale del museo tutti i partecipanti collaborano per trovare indizi e giochi da risolvere che conducono alla ricerca delle calze nascoste nel Castello. Alla fine, attività creativa per la decorazione delle calze trovate.

INFO:

Prenotazione entro il giorno precedente l’attività al numero 0105578280 oppure via mail a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Costi: 4,50 € per ingresso + 5 € per attività a partecipante

Fascia di età: 5-11 anni

Durata: 1 ora e 30 min circa

Numero massimo partecipanti: max 25