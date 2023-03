"Cacao, cibo degli Dei": attività per famiglie a Casa Colombo con storie, giochi, laboratorio e una dolce sorpresa

Sabato 1° aprile alle ore 15 un nuovo appuntamento con gli operatori didattici di Solidarità e Lavoro, tutto dedicato alla Pasqua e alle sue golosità , tra leggende, storie e curiosità legate al Cacao e al cioccolato.

Secondo la leggenda, il dio Quetzalcoatl (il Serpente Piumato) dalla pelle bianca e dalla lunga barba di piume colorate, arrivò sulla Terra con un dono per gli uomini, rubato agli dèi: un albero di cacao. Insieme agli operatori museali, leggeremo un aneddoto, tratto dall’ultimo viaggio di Colombo, in cui il figlio del grande navigatore genovese, Fernando, descrive un incontro con i Maya dell’Honduras, e spiega la sacralità degli indigeni verso questa pianta. Racconteremo della diffusione del cacao in Europa e della nascita del cioccolato, conosceremo un’antica ricetta azteca che trascriveremo su un ricettario da realizzare insieme, per un divertente laboratorio creativo. Al termine una dolce sorpresa pasquale sarà donata a tutti i bambini!

Evento a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con Comune di Genova, Patto Sestiere del Molo, Municipio Centro Ovest.

Info e prenotazioni:

tel. 3312605009

mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Prenotazione obbligatoria