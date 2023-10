“Cabaret in Valpolcè” con i Soggetti Smarriti e Daniele Raco al Teatro Govi

Sabato 14 ottobre alle ore 21 la comicità genovese sbarca al Teatro Govi di Bolzaneto con un trio d’eccezione: Soggetti Smarriti (nelle persone di Andrea Possa e Marco Rinaldi) e Daniele Raco con lo spettacolo “Cabaret in Valpolcè”.

Uno spettacolo tutto da ridere incentrato in particolar modo sulla Valpolcevera, ma durante il quale non mancheranno incursioni verso altri lidi e argomenti. Comicità intelligente e mai volgare per coinvolgere il pubblico in uno spettacolo di sicuro divertimento.

Appuntamento al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti

Da 17 a 22€, comprese le spese di prevendita e commissione, disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

• (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

• (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10.