“Cabaret contro i cliché” con i Bruciabaracche in occasione della Giornata per la disabilità

Domenica 3 dicembre alle ore 10 (inizio spettacolo ore 10:30), nel teatro La Claque di via San Donato a Genova va in scena lo spettacolo “Cabaret contro i cliché”, con i comici dell’ensemble “Bruciabaracche”. L’evento è organizzato da Regione Liguria in occasione della Giornata internazionale per la disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre. Presenti allo spettacolo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone e l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso.