"C'era una volta la guerra": spettacolo teatrale di Emergency al Tiqu

“C’era una volta la guerra”, spettacolo teatrale prodotto da EMERGENCY Ong Onlus, interpretato da Mario Spallino, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, sarà in scena il 14 aprile alle ore 20.00 presso TIQU, Teatro Internazionale di Quartiere, in collaborazione con Associazione Sarabanda e la presenza di CALP.

In un atto unico di 75 minuti si susseguono fatti, personaggi, riflessioni, dialoghi e canzoni che cercano di ripercorrere la storia di questi ultimi decenni e mostrare che la guerra non è inevitabile. L’orologio dell’Apocalisse - il Doomsday Clock, è stato ideato dagli scienziati della rivista del Bulletin of Atomic Scientists nel 1947 per mostrare metaforicamente una ipotetica fine del mondo. I rischi di una guerra nucleare e il cambiamento climatico hanno, recentemente, portato gli scienziati a spostare le lancette in avanti di 20 secondi. A separarci dalla mezzanotte solo 100 secondi.

Di fronte a tutto questo, “C’era una volta la guerra” è un titolo che potrebbe sembrare un’utopia. ‘Utopia’ non è una parola adatta soltanto ai sognatori, ai poeti o ai pazzi. Non significa fuga dalla realtà, ma capacità di immaginare qualcosa che non c’è ancora, rendendola possibile. A dimostrarcelo sono le vite di alcune persone, più o meno conosciute, che negli anni hanno saputo inceppare il meccanismo della guerra, “per un futuro che tenga conto dell’umanità”. Attraverso la voce di Mario Spallino, accompagnata da musiche e canzoni originali di Guido Tongiorgi, le loro storie prendono vita sulla scena per ricordarci che uomini e donne normali possono, con le loro scelte, compiere azioni stra-ordinarie. “C’era una volta la guerra” è uno spettacolo, ma anche e soprattutto un contributo a un’educazione che includa nel suo percorso l’utopia.

Alle ore 19 lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo solidale organizzato dal bar del TIQU. A seguito dello spettacolo, alle ore 21.30 circa, vi sarà un dibattito con la presenza di esponenti del CALP, EMERGENCY e Norma Bertullacelli, modera l’incontro Pietro Barabino.

Ingresso offerta libera fino esaurimento posti

Per informazioni:

EMERGENCY ONG ONLUS

Il Teatro di Emergency

spettacoli@emergency.it

Gruppo EMERGENCY Genova

Email: genova@volontari.emergency.it

La Compagnia teatrale di EMERGENCY

Nata nel 2000 con l’obiettivo di informare e far riflettere sui temi della guerra e della povertà, la Compagnia teatrale di EMEREGNCY interviene concretamente per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace. Il teatro diventa così strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di EMERGENCY e il suo impegno contro la guerra.

EMERGENCY

EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato oltre 10 milioni di persone, una ogni minuto. EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.