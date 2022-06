Buoncanile in Festa: sfilata per sostenere i progetti per i cani in cerca di casa

Domenica 19 giugno alle ore 15:30 gli spazi aperti e verdi del canile Dogsville saranno allestiti per accogliere Buoncanile in Festa.

Sarà possibile partecipare alla sfilata amatoriale con il proprio cane, ci saranno spazi adibiti allo sgambo, alla conversazione, al relax e zone per camminare immersi nella natura. Divertenti premi per tutti, a seguire presentazione dei progetti nei canili e per i cani in cerca di casa.

Iscrizione obbligatoria compilando il modulo online https://forms.gle/AgTKgDvGhVqm9smZA

Informazioni al 3331140022/ info@buoncanile.it / www.buoncanile.it