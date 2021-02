Buon compleanno Faber: donne e uomini di Fabrizio De André

Non è certo un compleanno uguale gli altri quello che quest’anno festeggia Fabrizio De André nella sua Genova. In viadelcampo29rosso, nella storica Via del Campo, cuore della Città Vecchia cantata da Faber, non ci saranno i meravigliosi “gomito a gomito” che mancano tanto a tutti, ma non si vuole rinunciare ad onorare questa data diventata ormai un appuntamento annuale con la musica.

Sabato 27 febbraio alle ore 20.00, in live streaming dalla sua pagina Facebook torna, infatti, uno degli eventi più attesi di viadelcampo29rosso, il Compleanno Faber.

Lo spazio museo del Comune di Genova, che purtroppo è chiuso al pubblico dal 4 novembre 2020, a causa delle restrizioni dovute al Covid 19, è gestito dal 2012 dalla cooperativa Solidarietà e Lavoro, che in questi nove anni ha accolto circa50 mila visitatori l’anno e organizzato oltre 450 eventi (gratuiti come l’ingresso all’emporio-museo), facendo conoscere la Casa dei Cantautori su tutto il territorio nazionale e anche in giro per il mondo, tra i fan di Faber.

Quest’anno è stato scelto come titolo “Donne e uomini di Fabrizio De André”, parafrasando quello di un tour che fu uno tra i più straordinari del cantautore genovese (1992/’93), che ricorda anche il titolo di un libro bellissimo di Alfredo Franchini, giornalista ed amico di Faber.

Protagonisti I Soin de Zena, una tra le band liguri più conosciute ed apprezzate quando si parla di De André. La formazione è capitanata dal Maestro Eliano Calamaro, storico violinista del Teatro Carlo Felice di Genova, da Irene Manca, splendida presenza femminile che dà voce alle canzoni di Faber, dall’eclettico Andrea Kala, chitarra e cori al performante Luca Nicora alle percussioni.

I musicisti regaleranno al pubblico 11 brani di De André nelle loro splendide esecuzioni, una selezione accurata di canzoni legate allo storico tour dell’artista che toccò i maggiori teatri d’Italia. Gli appuntamenti genovesi furono il 19/21 gennaio e il 16/17 marzo del ’93 al Teatro Margherita di Genova, date memorabili di cui si parlerà anche nel corso della diretta per esperienza vissuta.

Nelle pause tra le canzoni infatti si farà strada il racconto di un tour memorabile. Canzoni, racconti, aneddoti e curiosità.

La diretta streaming su Facebook sarà condotta da Laura Monferdini (viadelcampo29rosso) e Simona Cappelli, donne in “campo”, volti “genovesi”, conosciuti a molti nell'ambiente della musica e dello spettacolo e saranno tanti i contributi video che impreziosiranno questa serata di musica dedicata a Fabrizio De André per il suo 82 esimo compleanno.

Non mancherà occasione per sorridere con il contributo ad hoc per la serata di Carlo Denei, cabarettista e cantautore (ex Cavalli Marci).

Tra gli ospiti anche Roberto Caminito, il musicista genovese dalla trentennale militanza artistica ed amico di Faber.

Interverranno alla diretta due grandi protagonisti della cultura italiana, amici di Faber come Giorgio Usai, che con i seguì De André nel fortunato tour del '75/'76 ed Alfredo Franchini, giornalista, tra i fondatori de La Nuova Sardegna, scrittore, per raccontare alcuni straordinari aneddoti legati ai tour di Fabrizio ai entrambi parteciparono attivamente seppure con ruoli diversi.

Il Comitato Via del Campo renderà un omaggio a Fabrizio De André, al centro storico di Genova e a tutte le belle realtà che lo vivono.

La regia è a cura di Daniele e Matteo Troilo.