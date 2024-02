"Buon Compleanno Faber - Il Maestro, il poeta e il cantautore", è l’evento che avrà luogo sabato 17 febbraio a partire dalle ore 16:00, con cui lo spazio-museo viadelcampo29rosso omaggerà Fabrizio De André in occasione del suo compleanno (18 febbraio 1940). Un appuntamento ultradecennale imperdibile per tutti i fan dell’artista, un momento di condivisione, cultura, musica e grandi incontri.

Il Maestro è Gian Piero Reverberi, la storia della musica italiana ed internazionale, che tanta parte ebbe nella carriera del primo De André,

Il poeta è Riccardo Mannerini, amico e collaboratore di Fabrizio De André che sarà ricordato dal figlio Ugo Mannerini; ci sarà occasione di ascoltare la voce di Riccardo nel 45 giri pubblicato nel 1968 "Ballata per un ferroviere" e si parlerà anche dell’album Senza orario senza bandiera, l'altro lavoro al quale De André e Mannerini lavorarono sotto la preziosa guida di Reverberi insieme ai New Trolls.

Il cantautore è lui, Faber, di cui si potranno ammirare scatti inediti originali, per la prima volta in assoluto le partiture originali di "Tutti morimmo a stento", che si aggiungeranno alle altre memorabilia legate al celebre album già presenti al Museo. Gli interventi musicali quest'anno sono proposti da due bellissime voci femminili, quella di Irene Manca e di Laura Zinno e quella maschile di Matteo Troilo, che canteranno brani dal repertorio di Fabrizio De André proprio in occasione di questo pomeriggio di festa.

Con l'occasione saranno con noi Mauro Forcellese, uno dei personaggi ritratti nel celebre scatto di Sorrisi e canzoni del '72 della friggitoria di Sottoripa, il mitico Tonino Bozzi, titolare della prestigiosa Libreria Antiquaria di Via Cairoli, amico di Faber fin dall'adolescenza che ci racconterà il suo rapporto con il cantautore. Due scatti d'epoca di Francesco Leoni di proprietà dell'Arch. Vittorio Laura saranno esposti per l'occasione.

A moderare gli incontri saranno Alfredo Franchini, giornalista e amico di Faber, autore del bellissimo libro "Uomini e donne di Fabrizio de André" e Laura Monferdini, responsabile contenuti di Viadelcampo29rosso per conto della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Un momento di festa e condivisione a conclusione della serata, con un brindisi in Piazza del Campo e la degustazione di prodotti del territorio offerti da Campagna Amica Coldiretti.

Si ringrazia per il supporto il Comune di Genova, il Sestiere di Prè e l’Associazione Via del Campo e Caruggi.

Per informazioni: info@viadelcampo29rosso.com ; telefono: 010 2474064