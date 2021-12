Buon anno con Escher: la visita guidata del 1 gennaio

L’artista olandese vissuto fino al 1972 e amato dai matematici e da Mick Jagger: da scoprire o da approfondire in un’esposizione di opere grafiche e di installazioni interattive. Una mostra inedita e imperdibile.

Abbiamo creato una visita guidata con una selezione di opere e di aneddoti sulla vita e la produzione di questa particolare figura di artista solo recentemente considerato dagli storici dell’arte.

Per chi non fa le ore piccole il 31 o per chi non dorme fino a tardi... perché non iniziare l'anno nuovo insieme alle opere di questo straordinario artista? Una giornata, il 1 gennaio, e un orario inusuale, a mezzogiorno: lanciamo la sfida.

Perché le persone che scelgono strade diverse dalle ovvie sono le più interessanti: quale miglior inizio d'anno si può desiderare a Genova?

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.