I Buio Pesto in concerto benefico a Sori per il 25 Tour 2022

Volge al termine il 25 Tour 2022 dei Buio Pesto: sabato 1° ottobre alle ore 21 concerto benefico al Teatro Comunale di Sori. Ingresso gratuito a oblazione volontaria, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti via email all'indirizzo buiopesto-eventi@libero.it specificando nome e cognome, comune di residenza, indirizzo email, reapito telefonico e numero di posti.

Due mesi fa l'uscita di “25”, il quattordicesimo album dei Buio Pesto, per celebrare appunto il 25° anniversario, che si svolge con due anni di ritardo. Il CD è doppio e contiene le 42 canzoni più importanti della discografia dei Buio Pesto, da “Belinlandia”, la prima pubblicata nel 1995, a “Missione Luna”, uscita il 20 Luglio 2019 in occasione del 50° Anniversario dello sbarco sulla Luna della missione spaziale Apollo 11.

I Buio Pesto dal 1995 ad oggi hanno venduto 190.000 copie (Doppio Disco di Platino alla carriera), hanno eseguito quasi 1.000 concerti, per un pubblico di oltre 1.400.000 spettatori raccogliendo 300.000 euro per beneficenza. Tutti i loro 12 album pubblicati sono stati al primo posto della classifica di vendita in Liguria e sono quarti assoluti nella storia della musica genovese. Sono stati visti, ad oggi, da circa 2.600.000 spettatori.