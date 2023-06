I Buio Pesto in concerto gratuito all'Ocean Live Park Genova

Indirizzo non disponibile

Domenica 25 giugno (alle 21) grande appuntamento con la musica de I Buio Pesto, per un concerto gratuito e aperto a tutti all'Ocean Live Park Genova, il villaggio di The Ocean race al nuovo Waterfront di Levante.

Musica “nostrana”, made Liguria, per l’appuntamento più internazionale dell’anno con il gruppo vocale ligure che vanta tra i tanti riconoscimenti ottenuti anche una Medaglia del Presidente della Repubblica per meriti sociali, oltre a 240.000 copie vendute e 12 album pubblicati in oltre 28 anni di attività.

I Buio Pesto, che attualmente sono cinque (Massimo Morini, Nino Cancilla, Simone Carabba, Rossella Pipitone e Cristina Mambilla) più Massimo Bosso in qualità di co-produttore e autore dei testi, sono stati gli unici artisti liguri ad esibirsi, per ben due volte, nello Stadio di Marassi di Genova. Hanno duettato, nei loro CD, con: Marco Masini, Enrico Ruggeri, Simone Cristicchi, Mietta, Povia, Rocco Tanica di Elio e Le Storie Tese. Hanno duettato in concerto con: Marco Masini, Elio e le Storie Tese, Simone Cristicchi, Arisa, Povia, Francesco Baccini, Giusy Ferreri.