Incontro su “Buchi neri e onde gravitazionali” con il fisico Fiodor Sorrentino

Giovedì 23 febbraio alle ore 17:30 presso la Sala Solimena di Villa Durazzo Bombrini a Genova Cornigliano, l'Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) con Ups Universita Popolare Sestrese propone un incontro con il Dott. Fiodor Sorrentino dal tema “Buchi neri e onde gravitazionali”.

Prenotazioni sul sito oagenova.it (sezione eventi).

Evento patrocinato dal Municipio VI - Genova Medio Ponente e in collaborazione con Società Per Cornigliano - Genova, Liceo Scientifico Lanfranconi e Liceo Scientifico Fermi.

Fiodor Sorrentino, fisico, laurea e PhD all’Università di Pisa. Ha lavorato dal 2004 al 2014 a Firenze (Dipartimento di Fisica, INFN e LENS) su metodi di ottica atomica per sensori inerziali; ha realizzato la più accurata misura della costante gravitazionale G con sensori atomici. Dal 2014 è ricercatore presso l’INFN di Genova; ha lavorato all’esperiento AEgIS del CERN per test di gravitazione su antimateria, e all’esperimento Virgo per la rivelazione di onde gravitazionali. Attualmente ricopre il ruolo di commissioning coordinator per l’osservatorio Virgo.