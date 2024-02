Brutto per chi? Il Centro dei Liguri - Architettura da riconsiderare

Martedì 27 febbraio alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà il secondo appuntamento di una serie di conferenze dedicate all’architettura da riconsiderare. Titolo dell’incontro sarà “Brutto per chi? Il Centro dei Liguri” con Jacopo Baccani.

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

Albini, Dasso, Gardella. Orrore, ecomostro, vergogna. È l'ultimo tassello della trasformazione della direttrice da Corvetto al mare ma, diversamente da Piazza Dante e Piccapietra, non è mai stato metabolizzato dalla città. Nel ricordo della vecchia Madre di Dio, dove finisce la realtà e comincia la mitizzazione? Fino a che punto, col senno di poi, la Genova del 2024 può colpevolizzare la Genova degli anni Sessanta? Jacopo Baccani propone una camminata virtuale alla riscoperta del Centro dei Liguri, dei Giardini Baltimora e delle loro adiacenze, per ricordare il passato affrancandosi da stanchi passatismi, analizzare l'eredità del Moderno senza stereotipi di comodo, e vedere nel presente i sospesi da risolvere e le potenzialità da incoraggiare.

Jacopo Baccani è nato a Savona nel 1978 e cresciuto ad Albisola Superiore, ma dal 1997 vive in pianta stabile a Genova, dove si è laureato in architettura e lavora come fotografo, documentarista e divulgatore storico. Dal 2015 collabora stabilmente con la Fondazione Ordine Architetti di Genova nell'organizzazione di eventi. Ultimi suoi impegni culturali sono stati la curatela scientifica della manifestazione "Maledetti Architetti" per conto di Fondazione Architetti in partnership con il Comune di Genova, nonché l'organizzazione di cicli di conferenze per conto dei Musei di Nervi.