4^ edizione di Brusamè, la festa tra natura, socialità e buon cibo nell'entroterra voltrese

Sabato 20 luglio arriva la 4^ edizione di Brusamè, la festa tra natura, socialità e buon cibo spontaneo che coinvolgerà il territorio dell’entroterra voltrese (zona Campenave - frazione Ravin). L'evento è organizzato dall’azienda agricola sociale ecologica La Tabacca insieme all’associazione Libellule per questa nuova edizione estiva.

L’azienda agricola, diventata negli anni un polo di riferimento per le questioni inerenti ai cambiamenti climatici, grazie ad una progettazione ecologica specifica che comprende sia la casa ecologica e gli impianti di recupero e gestione dell’acqua e per l’agricoltura sostenibile, è anche un punto di riferimento per l’inclusione sociale e il lavoro quotidiano rivolto alle persone con fragilità e vulnerabilità. Queste due anime le hanno permesso di costruire percorsi e progettualità che tengono insieme il tema ecologico e l’inclusione sociale.

Sono questi i temi che verranno affrontati nella giornata del 20 luglio in occasione della festa estiva della Tabacca: Brusamè, nome che deriva dall’antico sentiero che passava davanti alla casa e che era un passaggio per i viandanti e i contadini. La giornata sarà susseguita da una serie di eventi di divulgazione per bambini e adulti. Si inizierà infatti con trekking che parte dal bellissimo paese di Genova Crevari e da lì, passando da crose in mattonata a picco sul mare, si prosegue nel fresco del bosco per ammirare la macchia mediterranea tra mare e monti: pini marittimi, cespugli di erica,

ginestre tante sono le piante caratteristiche della macchia mediterranea un percorso non difficile della durata di circa 1 ora e 30.

All’arrivo in azienda sarà possibile degustare piatti preparati con i prodotti che vengono da un’agricoltura sostenibile senza uso di pesticidi, ma coltivati con metodi di agricoltura naturale che mantiene la biodiversità e la fertilità del suolo. Si potrà mangiare nei tavoli all’ombra del bosco o all’interno del frutteto agroforestale. Diverso saranno i laboratori e i giochi per i bambini organizzati da giovani ragazzi francesi e spagnoli che parteciperanno in quel periodo a un campo estivo internazionale.

Nel primo pomeriggio saranno presenti i componenti del gruppo del “Silent Book”, a cui si potrà liberamente prendere parte. Il Silent Book Club di Genova è un gruppo di appassionati di lettura che si riuniscono per condividere il piacere di leggere insieme in silenzio. A differenza dei tradizionali club del libro, non ci sono obblighi di lettura né discussioni forzate: ognuno porta il proprio libro (o fumetto o audiolibro...) e si gode un'ora di lettura tranquilla in compagnia di altri amanti dei libri. Alla fine della lettura silenziosa, chi vuole racconta il suo libro agli altri lettori. Il Silent Book è un’occasione per rilassarsi, scoprire nuovi libri e conoscere persone con la stessa passione ritagliandosi del tempo per leggere in compagnia, in un'atmosfera rilassata e senza giudizi.

Focus della giornata sarà la presentazione del libro “NOI SIAMO ERBACCE che cos’è la botanica sociale” di Mauro Ferrari, sociologo e formatore specializzato nel welfare generativo e nella progettazione sociale, autore di numerosi articoli e seminari sulla botanica sociale. Mauro Ferrari, sociologo, esperto in Ecologia delle migrazioni e in Botanica Sociale, insegna progettazione sociale presso la Scuola Professionale Universitaria della Svizzera Italiana.

L’autore in questo libro delinea un percorso analitico che esplora la globalizzazione delle disuguaglianze, offrendo una visione articolata ricca di spunti sulla complessità dei sistemi migratori e introduce al concetto della botanica sociale che esplora il legame tra piante e società umana, offrendo una prospettiva unica sulla connessione tra natura e cultura. Interverranno al dibattito anche altri esperti: Mario Calbi, nato a Genova nel 1942, appassionato di botanica e altre scienze naturali. Si è occupato di ambiente e servizi sociali come assessore dal 1976 al 1985 presso il comune di Genova, ed ha seguito e diretto fino al 2007 l’ Orto botanico del comune di Cogoleto. Socio della Società Botanica italiana e degli Amici dell’Orto Botanico dell’Università di Genova, ha curato numerose attività divulgative anche sul campo. Interverrà all'evento con la figlia Mariasole, autore del

libro “Piante di strada” erbario di Genova tra muri, creuze e marciapiedi.

Sarà anche presente Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice, che si occupa tra l’altro di letteratura e paesaggio e che nel 1999 ha curato una mostra fotografica su Italo Calvino e la Liguria, esposta anche alla New York University. Nel suo ultimo libro, “Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa”, uscito nel 2023 proprio in occasione del centenario dello scrittore, Guglielmi racconta come sia stato tra i primi in Italia ad avere una consapevolezza ecosostenibile: gli è stata trasmessa dai genitori scienziati, la madre Eva Mameli, una botanica, e il padre Mario Calvino, un agronomo, due pionieri.

Graditissima la presenza, infine, di Gloria Manaratti, che ricopre il ruolo di dirigente come Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e interne. Tra le varie attività si occupa di Tutela, valorizzazione e promozione della qualità delle produzioni agroalimentari e dell'offerta extra-agricola (Agriturismo - Fattoria Didattica - Agricoltura sociale). Elisa Riscazzi, da diversi anni impiegata nel welfare marittimo, ma che si occupa soprattutto di progettazione e nuovi ambiti attraverso l'inclusione socio lavorativa all’interno di cooperative sociali, tra cui Coop Gente di Mare che ha realizzato la tenda attraverso un progetto di inclusione sociale e che verrà inaugurata alla fine del dibattito.

La giornata proseguirà con musica e danze nel frutteto agroforestale. Sotto la tenda potremo ascoltare e godere della musica dal vivo del gruppo musicale “Choroagogò”, Quartetto al femminile, nato nel 2018, unito da un viaggio alla scoperta delle forme che la musica assume nel mondo. Amanti del Sud America e della musica popolare, partiremo dai bar e le piazze del Brasile dove nascono ritmi come frevo, forrò, samba e choro da cui deriva lo stesso nome del gruppo, per condurvi in un concerto che mischia i sapori di luoghi differenti.

Il gruppo è formato da:

Paola Gocilli mandolino

Rosi Fiorillo flauto traverso

Catalina Wenulaf voce, charango e percussioni

Irene Mancini chitarra

La serata proseguirà in allegria, condivisione di esperienze e ancora cibo e musica con la presenza di un dj set che farà ballare fino alla mezzanotte.

Sarà possibile dormire in sacco a pelo sotto alle stelle Obbligatoria la prenotazione entro il 18 luglio, posti limitati.

Per info:

3519484211

mailto:eventi.tabacca@gmail.com

www.latabacca.com