Brunori Sas in concerto al Porto Antico

Brunori Sas si esibirà live all’Arena del Mare giovedì 8 settembre per Goa-Boa. L’evento è all’interno di EstateSpettacolo.

Dopo essersi esibito nei Concertini Acustici e speciali appuntamenti live nell’estate 2020, a dicembre 2021 in seguito alla recente paternità pubblica "Baby Cip!", un’esclusiva versione in vinile completamente rivisitata in versione “ninna nanna” acustica dell’album "Cip!". A completare la trilogia discografica del pettirosso, a gennaio 2022 esce "Cheap!", un ep composto da 5 canzoni casalinghe, ironiche e senza filtri, nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero in un momento storico dai tratti cosi anomali.

Brunori riprogramma i concerti del suo tour nei palazzetti e nel comunicare il nuovo calendario estivo riceve una buona nuova: il suo ultimo album "Cip!", è stato certificato disco di platino.