“Bruciati dal sole” ad Arenzano: musica in vinile, surf, yoga, pilates, gastronomia e tanto altro

Tutto pronto ad Arenzano per la seconda edizione di “Bruciati dal sole”, evento che si terrà sabato 3 giugno presso la società sportiva "La Secca", luogo paradiso per le discipline olistiche e il surf. E se i raggi del sole arrivano dappertutto, allo stesso modo la kermesse vuole coinvolgere più ambiti possibili: "Bruciati dal sole" è un festival sportivo e di benessere dal sottofondo musicale funky ed elettronico - fino a notte inoltrata - il tutto accompagnato dalla gastronomia del territorio.

Yoga e pilates

Un open day sulle discipline olistiche è quello che attenderà gli ospiti a La Secca. Guidati da esperti, le lezioni di yoga e pilates si svolgeranno dalla mattina fino alla sera. Tali discipline che favoriscono l'equilibrio di corpo e mente faranno il pieno di energia grazie a una location da favola: Arenzano, sospesa tra i monti del Parco del Beigua e le acque del Santuario dei cetacei. Il giorno cederà il passo alla notte con la performance di Carlotta Fiannacca, insegnante certificata FIF e Yoga Alliance che insieme alla musica di un dj guiderà tutti i presenti per un Saluto al sole collettivo. Si ricorda di portare asciugamano e tappetino.

Surf e Sup

A "La Secca" nozioni teoriche e pratiche per avventurarsi nel primo battesimo della tavola. Dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, gli amanti degli sport acquatici in equilibrio potranno approcciare i surf, i sup e gli skate seguendo le indicazioni di chi, sotto i propri piedi, ha cavalcato tantissime onde ed è pronto a svelare trucchi e segreti.

Solo musica in vinile e un'anteprima di Electropark

"Bruciati dal sole" è un festival promosso dall'associazione "Sinestesie". "Come dice il nome, il nostro intento è raccontare il territorio attraverso dei linguaggi nuovi e contemporanei - spiega Sinue Valle di Sinestesie - arte, scienza, musica e cibo si incontrano e danno vita a esperienze e contaminazioni sensoriali". "Siamo orgogliosi anche quest'anno di essere la location del festival - racconta Luca Guglielmino, presidente della società La Secca - 'Bruciati dal sole' esprime i valori che portiamo avanti tutti i giorni, la promozione dello sport, del benessere e dell'ambiente". Tra i partner anche Garino Costruzioni: “Da arenzanese sono contento di sostenere attività che portano valore al territorio”, dice Luca Garino.

Già dall'ora di pranzo partirà la musica rigorosamente in vinile. Il duo torinese dei Feeldamusicbros porterà la loro ricercata selezione black e disco fine anni settanta. In programma anche Ho-Catala, con le sue sonorità house che spaziano dal mediterraneo ai tropici. Grande attesa per SocksLove, artista che collabora con Electropark, il Festival di Musica elettronica e Arti Performative che si terrà a Genova dal 14 al 16 luglio.

La notte sarà lunga - fino a mezzanotte e mezza - con le note di Ma Nu! Dj riferimento per il clubbing ligure. Vanta performance europee e oltreoceano che hanno raggiunto Parigi, Amsterdam, New York. A "La Secca" proporrà un dj-set variegato tra sonorità black, funk, hip hop, disco e molto altro.

Gastronomia

Café de mar soddisferà ogni palato servendo tutte le eccellenze del territorio. Ci saranno panini gourmet, dalla salsiccia alla porchetta, ma anche soluzioni vegane e vegetariane. Non mancherà la pasta al pesto. Sono tante le aziende locali a dare vita al menù; il panificio Zena, il biscottificio Pirlo, la macelleria Drin, il Pesto più di Pra', le acciughe fritte di Spizzocheflab. A rinfrescare ci saranno le birre dell’agribirrificio Alta Via servite da Mescite e i cocktail gin tonic a base di gin Violin, liquore marchiato Tui Bistrot. Anche la scelta del ghiaccio è all’insegna della qualità grazie all'azienda Mixology ice.

Videoproiezioni

Cifra degli eventi firmati “Sinestesie” è la ricerca di un mix tra musica e arti visive. Durante la performance dei Dj gireranno sullo schermo immagini che rappresentano “Il Sole tra mito e scienza”.

Arte e design

Spazio anche agli espositori. Durante tutta la giornata "La Secca" diventerà vetrina per artisti, designer e artigiani locali che presenteranno le loro creazioni: tavole da surf, arredi, quadri, vestiti. Greta Lorenzi, specializzata all'istituto Marangoni Design di Milano, col suo marchio "Joule" farà risplendere i suoi gioielli. Lo Show Room Valle Giuseppe esporrà - col suo progetto Sticki - arredi creativi del made in Italy. Giulia Ghigliazza trasforma i legni del mare in opere d'arte con la sua Stracqui - Driftwood art. Vestiti in tessuti persiani prendono vita con Om Original Texture. Le tavole da surf di Este di Mare raccontano anni di onde e viaggi per il mondo.

Massaggi vista mare

Massaggio vista mare con il rumore delle onde. Sulle terrazze de “La Secca” Mariangela Ravera è pronta a far conoscere il mondo della cristalloterapia o del massaggio liftante viso. Maila Mameli quello della aromaterapia e fitoterapia. Con Minì Roberta ci si rigenera con lo Shiatsu, Elisa Pizzorno propone, invece, massaggio olistico.

Come raggiungere il luogo dell'evento

La Secca è raggiungibile a piedi in pochi minuti partendo dalla passeggiata del porticciolo di Arenzano oppure comodamente in macchina, parcheggiando dal campo sportivo Nazario Gambino. Appena fuori dal porto di Arenzano e alla Arrestra di Cogoleto è possibile affittare biciclette da Rent A Bike Riviera Ligure.

Si raccomanda di seguire la pagina instagram @sinestesie00 @laseccaarenzano per ogni aggiornamento. Per le attività con gli istruttori, gli orari delle sessioni saranno definiti durante la giornata stessa, in base alle affluenze.