I Bruciabaracche all'Arena del Mare di Genova con il nuovo spettacolo “Sai chi ti saluta?”

Giovedì 11 luglio, alle ore 21:30, all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova i Bruciabaracche portano in scena il loro nuovo spettacolo dal titolo “Sai chi ti saluta?”. Lo show fa parte del cartellone di “Ridere d’agosto ma anche prima 2024”, la rassegna estiva del Teatro Garage che propone spettacoli tra cabaret, commedia contemporanea, musica, satira, teatro d’improvvisazione e appuntamenti per famiglie tra Villa Imperiale e Porto Antico.

Lo spettacolo dei Bruciabaracche, collettivo comico composto da Andrea Possa, Marco Rinaldi, Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti, anche quest’anno si conferma uno degli appuntamenti clou nel cartellone dedicato al cabaret dell’estate genovese.

“Sai chi ti saluta?” offre uno sguardo satirico, impertinente e irriverente all’attualità e al mondo che ci circonda. Nello spettacolo il gruppo si misurerà con l’impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo nella vita di tutti i giorni e con i nuovi orizzonti musicali, come la musica trap, che saranno rivisti con lo stile che contraddistingue gli otto comici genovesi. Non mancherà uno sguardo alle persone meno fortunate con il concorso “Regala un’estate felice: Adotta un Bruciabaracche” e a un viaggio nel metaverso in una Genova parallela dove la realtà è follemente ribaltata. Tutto questo sarà portato in scena con sketch corali, monologhi, canzoni e i personaggi storici più amati e con l’ausilio di una band composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Massimo Trigona, Max Vigilante e Roberto Maragliano.

Le prevendite dello spettacolo sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9:30-18 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9:30-18 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.511447