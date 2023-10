Martedì 31 ottobre ore 18.00 “Un castello da brividi” a Castello D’Albertis

Quali sono i misteri che si celano dentro al castello? La splendida dimora del Capitano D’Albertis, con le sue maestose sale e curiose collezioni, è proprio la location ideale per trascorre Halloween con giochi, indovinelli e prove da superare, a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro. I bambini saranno coinvolti in un viaggio mostruoso alla ricerca di mostri, streghette e animali nascosti fra le collezioni del Capitano D'Albertis, per conquistare i loro dolcetti.Si invitano i ragazzi a partecipare mascherati, per popolare il Castello di maghi e streghette, pipistrelli e vampirette! Per chi lo volesse, dalle 16 presso il Bistrot del museo è possibile prenotare e ritirare una box con tanti gustosi e paurosi manicaretti a tema Halloween (costo 6 €, prenotazioni entro il 27 ottobre). Per i genitori dalle 17:00 possibilità di gustare un aperitivo mostruoso presso il Bistrot del Castello (costo 15 €)

INFO: costo 4,50 € ingresso ridotto + 5 € attività. Per info e prenotazioni telefono: 010 5578280; email biglietteriadalbertis@comune.genova.it