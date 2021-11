Brillo Boxing, incontri d'arte al Louisiana Jazz Club

Ogni giovedì sera in prima serata, dall'11 novembre al 23 dicembre, al Louisiana Jazz Club in via di S. Sebastiano 36R, Mixta intervista una coppia di personalità tra artisti, curatori e galleristi genovesi. Per scoprire, dal loro incontro-scontro, come si lavora nel mondo dell'arte. Chi e cosa viene in aiuto, da dove parte ciascuno, e dove vuole arrivare.

Mixta è un collettivo di curatela d'arte contemporanea composto da giovani ragazze. Una di loro modererà il "match" di Brillo Boxing ogni giovedì sera sul palco del Louisiana Jazz Club, da poco restaurato. L'obiettivo del ciclo di incontri è presentare ogni sera due lavoratori del mondo dell'arte genovese appartenenti a mondi differenti: dalla street art al commercio di NFT, dalla fotografia alla performance. A volte i genovesi non si conoscono tra loro e essere informati sulle realtà attive sul territorio è il primo punto per avere un'idea concreta sulla propria città, e magari per avviare felici collaborazioni. Brillo Boxing, tra un sorso di drink e una domanda irriverente, intende rendere pubbliche alcune chiacchierate informali sulle attività di ciascun invitato, sul suo lavoro, sul suo background e su quanto la città di Genova sia stata d'aiuto o meno nel suo percorso. Chiacchierate informali, quindi. Sono ben accolti gli interventi del pubblico.

Ogni serata sarà accompagnata dalla linea di cocktails studiati in stile per il Lousiana Jazz Club e Brillo Boxing, a partire dalle ricette dell'America pre-proibizionista, dal Locksmith Secret Bar.

Il primo Match è giovedì 11 novembre 2021, ore 21.30, al Louisiana Jazz Club in via di S.Sebastiano 36R.

Si inizia con un ospite d'eccezione, Luca Vitone, artista genovese ma basato tra Berlino e Milano, che dal 2006 è docente presso la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano e la scorsa estate ha esposto Io, Villa Adriana al MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma. Con lui si confronterà Marco Augusto Basso, artista emergente che ha studiato tra Italia, Paesi Bassi e Germania. Ha portato i suoi progetti in Pinksummer Contemporary Art, Artissima, GAM Torino. Recentemente ha performato per il Teatro della Tosse con 'e/n/stasi'.

Info e costi: l'ingresso al locale richiede il tesseramento al Louisiana Jazz Club (10 euro). Con la tessera si potrà entrare gratuitamente a ogni evento Brillo Boxing e agli altri eventi in programma al locale (a questo link https://www.louisianajazz.it/445125956).

È consigliata la prenotazione per mail a questo indirizzo: mixtagenova@gmail.com, indicando la data del match di Brillo Boxing e il numero di persone.

