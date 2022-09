Bric Rondanina e il Dama dama: profumo di natura

Dalla cima del Bric Rondanina, il Lago del Brugneto sarà più interessante che mai e se la fortuna vi assiste avvisterete tracce di lupo e daini in amore. Per tutto ottobre questo splendido ungulato è nel periodo degli amori ed è facilmente osservabile nelle radure e nei boschi del Parco dell’Antola. Uno spettacolo della natura... dietro casa o quasi!

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Iscrizione entro il raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Lungo l’anello del Bric Rondanina, che si snoda tra la Valle del Cassingheno e la Val Brugneto, bisogna prestare la massima attenzione, tendere le orecchie e restare in ascolto dei rumori della natura per carpirne informazioni. Origliare nel bosco, spiare le radure, essere curiosi e indiscreti potrebbe consentire l’ascolto e l’avvistamento dei daini. L’obiettivo della giornata sarà l’imponente rupe del Bric Rondanina (1338 m) e il suggestivo scorcio panoramico sul Lago del Brugneto, senza però precludere l'osservazione degli animali. Sia noi che loro resteremo in ascolto, noi per sentire il loro bramito e ammirarli, loro per captare il minimo rumore e avvertire il potenziale pericolo. Questo splendido ungulato ad ottobre è nel periodo degli amori ed è facilmente osservabile nelle radure e nei boschi del Parco Regionale dell’Antola. Quindi orecchie tese, ma anche occhi aperti, l’area interessata dall’itinerario presenta radure che non esiteranno a dare soddisfazioni a chi le scruterà con un semplice binocolo. Attenzione però: Sabato 8 Ottobre non sarà solo il bosco a fare da sfondo all’escursione autunnale, dettata dalla speranza di vedere daini e caprioli: ad aspettarvi sarà anche l’imponente rupe del Bric Rondanina (1338 m). Uno scorrere d’ambienti che conservano patrimoni naturali di prim’ordine, tipici dell’alta Val Trebbia. Sabato avrete anche la possibilità di scoprire come funziona una fototrappola, importante strumento di monitoraggio degli animali selvatici.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Sabato 8 Ottobre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE). La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Condivisione del viaggio

Condividere il viaggio consente di coprire lunghe distanze in compagnia e partecipare insieme alle spese del carburante e del pedaggio dell’autostrada, risparmiando sui costi di viaggio. Adottando le giuste precauzioni, anche l’auto condivisa può diventare un mezzo di trasporto sicuro ed essere utilizzato per muoversi senza timori per la salute.

Cellulare di servizio: 342.9963552

Ci raccomandiamo di registrare sul vostro smartphone il nostro numero di telefono perché utilizziamo anche WhatsApp per comunicare informazioni urgenti

Appuntamento ore 10:00 a Montebruno. Dopo l’appello partiremo tutti insieme alla volta di Rondanina, punto di partenza dell’escursione.

Fine escursione ore 17:00 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: T (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistico).

Dislivello: + - 350 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking