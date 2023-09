“Braciami ancora” ai Giardini Luzzati: tanta carne alla griglia con Tiflis e Macelleria Da Carlo

Ritorna a grande richiesta “Braciami ancora”, l'evento a cura di Tiflis e Macelleria Da Carlo con tante succulenti novità alla griglia. Venerdì 22 settembre dalle 18:30 alle 23:30 e sabato 23 dalle ore 12 alle ore 15 e dalle 18:30 alle 23:30, grande grigliata presso i Giardini Luzzati con prodotti di alta qualità per un vero e proprio “All you can grill”.



In accompagnamento la birra artigianale di Birra Plurale (Golden Ale, Smoked Ale e IPA), oltre a LsTea Hard TEA (pesca e bergamotto) e TSO Hard Selzer (limone e chinotto). In alternativa alle specialità alla griglia: funghi porcini fritti. Previste anche specialità per celiaci. Non occorre prenotare.

foto: fb@Tiflisbraceriapizzeria