'Hic Sunt Leones', al Paladiamante i festeggiamenti per il decennale dell'Ardita

Domenica 11 dicembre l'Ardita Savate Boxing Club festeggia i suoi primi 10 anni di vita. Appuntamento a partire dalle 16 al Paladiamante (via Maritano 36) di Bolzaneto con 'Hic Sunt Leones', una speciale manifestazione dedicata agli sport da ring.

In apertura di programma le finali regionali e interregionali di savate, seguite dalle sfide a contatto pieno tra atleti Pro di savate, kickboxing, muay thai, K1 e sambo unitamente alle esibizioni di gym boxe, pugilato, ballo hip hop, flamenco e bollywood.

Nel match program si segnalano il main event della serata tra Kessourou Kanoute (Derthona Combat) e Simone Giannatasio (Sanpayak Cangelosi) nel K1, con quest'ultimo reduce dalla prestigiosa vittoria al Petrosyanmania. Attenzione alle sfide tra Hamza Houbaida (Muay Thai Time) e Gianluca Pozzoli (Sanpayak Cangelosi) nella Muay Thai, Fabio Grassi (Muay Thai Time) e Matteo Gentili (Sanpayak Cangelosi) nel K1, Marzak (Warrior Khon Muay Thai) e Giuseppe Giacomazzo (Sanpayak Cangelosi) nel K1, Lopez (Muay Thai Time) e Lorenzo Ghislotti (M° Mapelli) e per il Team Ardita l'atteso confronto tra l'atleta di punta del club grigiorosso Luca Baldino e il forte Mattia Fornaro del Kombat Team Alassio del M° De Blasi nella Savate Pro e l'altrettanto atteso esordio del promettente Marco Rizzo contro il pù esperto Solorzano Daniele (Muay Thai Time).

"Ci saranno match di elevato livello tecnico e spettacolare con atleti protagonisti nei maggiori circuiti internazionali - afferma Piero Picasso, presidente Ardita Savate Boxing Club, membro di giunta Coni Liguria e responsabile nazionale Savate per Federkombat -. Festeggeremo i primi 10 anni della nostra Ardita, una realtà caratterizzata da un percorso di costante crescita sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo".

I biglietti per accedere al Paladiamante sono reperibili presso l'Ardita Savate Boxing (telefonando al 335 8002837) online su italianticket.vivaticket.it oppure presso le palestre Body&Dream Genova, Kombat Team Alasso, il negozio Bds Store in via Isonzo a Genova, allo Iat San Michele di Albenga o alla Casa del Disco di Alassio.

Ardita Savate Boxing Club è un sodalizio nato nell'autunno 2012 quando tre amici, Giancarlo Cilia, Mauro Pagano e Piero Picasso mettono a fattor comune le esperienze dirigenziali maturate nella Mameli Savate per organizzare corsi di autodifesa Savate defense e Savate sportiva. La ricerca di una palestra si chiude con l'ingresso nel circolo Ardita Juventus 1906 nel parco di Nervi.

Ardita Savate Boxing Club allargherà la propria attività a tutto il Levante con le palestre di via Carrara 160 e via Majorana 28. Sono ben 22 oggi le opportunità di far sport grazie anche all'apertura del settore fitness, danza-ballo, pilates, yoga, ginnastica dolce e posturale, atletismo, autodifesa femminile, sambo e muay thai.

A far compagnia alla savate, con l'apice raggiunto dal capitano Nicola Picasso (campione italiano, argento europeo e bronzo mondiale Juniores) e da Vittoria Riu (argento europeo) con i preziosi insegnamenti di Giancarlo Cilia, c'è il pugilato grazie alla sapiente regia di Marco Nocentini: dal 2018 a oggi gli ottimi risultati firmati da Zambarino, Carmagnini, Caracciolo, Silvia Nocentini, Tarabotto, Bep a Dong e Ayah.