I tre luoghi del cuore: Borzone, San Martino di Licciorno, mulino di Ra Pria e accensione del presepe luminoso

La Chiesa nel bosco di San Martino del Licciorno, la millenaria Abbazia di Sant’Andrea Apostolo di Borzone, il Mulino di Belpiano Ra Pria e l’accensione del presepe luminoso, indicano le tappe fondamentali di una giornata all’insegna della varietà senza eguali, tra natura, cultura e tradizioni, avvolta anche dal mistero di una enigmatica scultura megalitica alta 7 metri, il Volto di Cristo. Il nostro itinerario è stato golosamente farcito di deviazioni, quindi anche a tavola la ricompensa sarà grande grazie ai sapori dell’Agriturismo Ra Pria, dove attingere ad un “paniere” d’inusitata ricchezza. Valle Sturla, gioia di vivere. Qui il cuore batte forte! Tre volte!

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Luogo del ritrovo fruibile anche con i mezzi pubblici

• Durante la giornata è prevista la breve escursione alla Chiesa nel bosco di San Martino di Licciorno.

• Ricordati che la merenda all’Agriturismo Ra Pria fa parte dell’esperienza outdoor e seppure facoltativa ci piacerebbe che tutti vi partecipassero!

• Possibilità di acquisto presso l’agriturismo di patate, formaggi, marmellate.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Un clic o un bit, un computer o uno smartphone, basta poco per ritrovarci in qualsiasi luogo del nostro pianeta accessibile dalla rete. Molto comodo, vero? Non tutti i luoghi, tuttavia, possono essere raggiunti da Google Maps: i cosiddetti luoghi del silenzio restano fra i più restii agli approcci “usa e getta” del web. Un esempio su tutti è la Chiesa di San Martino del Licciorno, il nostro primo luogo del cuore, dove muoveremo i nostri passi nel bosco con circospezione, attorno a pietre che sanno di antico. Il prodigio di questo luogo è il cielo che s’intravede appena, qui la bellezza è solitaria, qui gli occhi seguiranno le rughe degli alberi verso l’alto, verso guizzi di cielo. La chiesa nel bosco, risalente al 1298, non è l’unico luogo ad essere carico di energia: poco distante c’è una enigmatica scultura megalitica alta 7 metri, il Volto di Cristo, avvolta dal mistero.

Sotto alla rupe di Borzone le sorprese sono davvero tante: Sabato 6 Gennaio ammireremo anche la millenaria Abbazia di Sant’Andrea Apostolo, il nostro secondo luogo del cuore. Qui l’uomo e la natura hanno conferito il massimo del loro splendore e nel mistico silenzio che circonda il tempio religioso sembra quasi di udire l’eco dei canti gregoriani. Il complesso religioso, dall’eccezionale valore storico, è probabile che sia nato per opera dei monaci di Bobbio, preceduti nella loro missione evangelizzatrice dai fratelli di San Colombano. A Borzone abbracceremo l’unico cipresso ultracentenario sopravvissuto, muto testimone di secoli di storia insieme alla vicina abbazia. Ma in Valle Sturla, a pochi chilometri da Borzonasca, sono tre i luoghi dove il cuore batte forte! Il riferimento è al Mulino di Belpiano Ra Pria, dove in passato si celebrava l’indissolubile matrimonio tra l’acqua, la pietra e la castagna. L’architettura del mulino racchiude la storia e la conserva grazie alla passione di Maria Grazia Sbarboro e Mario Costa: saranno loro a condurci nel mulino e nella stanza del mugnaio.

Il nostro itinerario è stato golosamente farcito di deviazioni, quindi anche a tavola la ricompensa sarà grande e la soddisfazione impagabile: attraverso i sapori dell’Agriturismo Ra Pria sarà possibile attingere ad un “paniere” d’inusitata ricchezza. La “Merenda di Ra Pria” rispetta la tradizione delle cose semplici ma genuine. Niente nouvelle cuisine, qui tutto è spontaneo e sano, a chilometri zero, forse anche meno visto che i prodotti arrivano quasi tutti direttamente dall’azienda agricola (www.agrirapria.it). E il pane fatto in casa, sentirete che profumo!

La giornata potrebbe essere degnamente conclusa già così… e invece no! Ad aspettarci c’è l’accensione del Presepe Luminoso di Ra Pria! Realizzato principalmente con le sagome disegnate da Andrea Corbetta che ne cura anche la scenografia, allievo di Lele Luzzati ed allietato dalle melodie natalizie di Manuela Barabino e Danilo Formaggia, altro elemento musicale donato al presepe del mulino di Belpiano Ra Pria. Da quest'anno, una nuova impostazione scenografica con una differente illuminazione valorizzerà la bellezza del Mulino nel contesto ambientale in cui è inserito.

PAUSA DI PIACERE

A noi piace camminare, ascoltare ma anche riconciliarci con il cibo: poterlo fare a fianco di un monumento d’interesse storico-culturale come il Mulino di Belpiano è qualcosa di davvero eccezionale. Eccezionale come la “Merenda di Ra Pria”.

PROGRAMMA

• Ore 9:30 / Appuntamento presso il parcheggio della Basilica dei Fieschi.

• Ore 10:30 / Inizio trekking per la Chiesa di San Martino del Licciorno e Volto di Cristo.

• Ore 13:00 / Visita dell’Abbazia di Borzone e pranzo al sacco.

• Ore 15:00 / Visita del Mulino di Ra Pria.

• Ore 15:30 / Merenda all’Agriturismo Ra Pria.

• Ore 16:30 circa / Accensione del Presepe luminoso.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELLA GIORNATA

• Data: Sabato 6 Gennaio

• Tipologia itinerario: viaggio slow (itinerario turistico ed escursionistico)

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, Merenda di Ra Pria.

• Quota “Merenda di Ra Pria”: 13 euro, bevande comprese, da versare direttamente all'agriturismo. La merenda comprende: Salumi, Sarazzu o Sarasso, Torta Baciocca, Castagnaccio, Torta di riso, Pan Martìn, Marmellate fatte in casa, Baciccia casalingo, Panettone di farina di castagna.

• Per cortesia segnalateci eventuali vostre allergie e intolleranze alimentari.

• Contributo facoltativo per sostenere la missione e l'attività divulgativa del Mulino Belpiano di Ra Pria.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all'indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 09:30 presso il parcheggio vicino alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi. Fine giornata ore 16:30 circa con l’accensione del Presepe luminoso di Ra Pria.

• Pranzo al sacco

• Merenda all’Agriturismo Pra Ria

• Difficoltà della camminata: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistico).

• Dislivello della camminata: + - 150 metri circa

• Durata della camminata: 2 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini da trekking per l’escursione.