"Boom alla Berio! Genova e i mitici anni '60": il ciclo di incontri su grafica, design e urbanistica

Dalle raccolte della Biblioteca Civica Berio un ciclo di incontri dedicato alla rivoluzione degli anni '60 a Genova tra grafica, design ed urbanistica.



Un ciclo di incontri per raccontare la Genova dei mitici anni '60 con la grande rivoluzione che ha caratterizzato il periodo. È "Boom alla Berio!" che si svolgerà alla Sala Chierici alla Biblioteca Civica Berio in via del Seminario 16. A cura di Valentina Fusco, i tre incontri si svolgeranno il 21 e 28 giugno e il 5 luglio, a ingresso libero.

Con l’ausilio dei materiali della raccolta della biblioteca verrà illustrato e raccontato uno spaccato della storia della città molto stimolante in un periodo storico, quello degli anni Sessanta fatto di grandi innovazioni e stridenti contraddizioni, tra grafica, design e cambiamenti urbanistici.

Di seguito il calendario degli incontri:



- Martedì 21 giugno, ore 17 (Sala Chierici, Biblioteca Civica Berio)

La grafica pubblicitaria dell'Italsider di Cornigliano e le esperienze di comunicazione d'avanguardia delle gallerie del Deposito e La Polena.



- Martedì 28 giugno, ore 17 (Sala Chierici, Biblioteca Civica Berio)

Nuove sperimentazioni di arte-design a Genova: dalla prima esposizione Eurodomus del 1966 alla Manifattura italiana tappeti artistici (MITA) di Nervi.



- Martedì 5 luglio, ore 17 (Sala Chierici, Biblioteca Civica Berio)

La rivoluzione urbanistica a Genova: dalla costruzione della sopraelevata alla difesa dell'ex seminario arcivescovile (oggi Biblioteca Civica Berio).

Ingresso libero - Posti limitati - si consiglia la prenotazione al seguente link :

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-boom-alla-berio-genova-e-i-mitici-anni-60-354444271357