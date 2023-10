A Genova il primo Bookpop Festival: spazio di condivisione letteraria con incontri, presentazioni e workshop

Il blog The Meltinpop presenta il primo Genova Bookpop Festival, uno spazio di condivisione letteraria che proporrà incontri, workshop e dibattiti da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre. Dalle tecniche per scrivere un libro di successo alla lettura espressiva, passando per presentazioni di romanzi e appuntamenti con autori di successo: un evento interamente dedicato agli amanti della lettura e della scrittura, che contribuisce dunque a celebrare Genova Capitale del Libro 2023.

Tre le suggestive location: la Galleria Studio Rossetti in via Chiabrera (dove prenderà via il festival con l'incontro con la scrittrice Raffaella Romagnolo), i Giardini Luzzati e le Cisterne del Ducale in piazza Matteotti. Il programma completo del festival è disponibile sul sito themeltinpop.com.