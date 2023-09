Lettura in lingua inglese alla libreria Books in the Piazza

Sabato 16 settembre alle ore 17:30 inaugura il Book Club presso la Libreria Books in the Piazza - Via di Canneto il Curto 12R, Genova. Il libro scelto per l'occasione verrà letto in lignua inglese con una lettrice madrelingua. Evento gratuito. Posti limitati e prenotazione obbligatoria all'email: books.inthe.piazza@gmail.com.

Titolo del Libro:

“Before the Coffee Gets Cold”

di Toshikazu Kawaguchi.

ed. Picador