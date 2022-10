Torna “Bonjour Provence et la France”, il mercato dei prodotti tipici francesi e provenzali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 13/10/2022 al 17/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Da giovedì 13 a lunedì 17 ottobre piazza Matteotti, cuore del centro storico di Genova, ospita il tradizionale appuntamento con “Bonjour Provence et la France”, da diciannove anni vetrina dei più rappresentativi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomici francesi e provenzali. Nel caratteristico villaggio allestito per l’occasione sarà possibile trovare lavanda, saponi, olii essenziali, olive, formaggi, spezie, dolciumi, biancheria, artigianato e molto altro.

La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e dal Dipartimento delle Bouches-du-Rhône insieme a Comune di Genova e Città Metropolitana - firmatari di un accordo di cooperazione -, ed in collaborazione con la locale Camera di Commercio.

«“Bonjour Provence et la France” è fra le più importanti iniziative ospitate nella nostra città e rappresenta il consolidamento delle relazioni avviate con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e il Dipartimento delle Bouches-du-Rhône– dichiara l’assessore al commercio e artigianato Paola Bordilli – Da diciannove anni genovesi e turisti possono apprezzare la qualità dei prodotti offerti e anche quest’anno sarà possibile fare scoperte artigianali e gastronomiche di altissimo livello. Questo evento segue la visita che lo scorso mese abbiamo fatto alla Fiera Internazionale di Marsiglia nella quale primeggiavano stands dedicati al nostro territorio e alle sue specialità tipiche».

“Bonjour Provence et la France” rientra fra le azioni inserite nella convenzione di cooperazione che prevede anche scambi di buone pratiche nelle filiere dello sviluppo sostenibile, soluzioni fondate sulla natura e biodiversità ed il rafforzamento della mobilità dei giovani tra i due territori. A fine novembre una delegazione del Dipartimento delle Bouches-du-Rhône e della CCIE di Marsiglia tornerà a Genova per finalizzare i contenuti del nuovo accordo quadro per il nuovo quinquennio.

«Sono orgoglioso della calorosa accoglienza che il Comune di Genova ha riservato anche quest’anno ai nostri artigiani provenzali, frutto del partenariato con il Dipartimento delle Bocche del Rodano, desiderosi di promuovere il loro savoir-faire nella suggestiva cornice di Piazza Matteotti. L’evento é sempre tanto atteso e si pone come riflesso naturale della promozione delle eccellenze del territorio genovese attivata poco più di due settimane fa presso la Fiera di Marsiglia», afferma Domenico Basciano, presidente della Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia.