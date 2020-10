Torna la Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto, dopo l'annullamento di questa primavera: domenica 18 ottobre per tutto il giorno saranno presenti banchi con prodotti di artigianato, enogastronomia, abbigliamento e oggettistica.

Atp informa che domenica 18 ottobre dalle 6:00 alle 20:00, per consentire lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto le corse non transiteranno per via Bolzaneto.

Per questa occasione ATP utilizzerà le fermate AMT ubicate in Via Pastorino.