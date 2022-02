Carnevale: la sfilata in maschera a Bolzaneto

Sfilata carnevalesca a Bolzaneto sabato 5 marzo 2022 organizzata dal Centro Integrato di Via "Il Borgo" con Dragon Night e i Negozi Genovesi.

Appuntamento fissato per le ore 14:30 in piazza Livraghi con partenza e tour del quartiere con la sfilata in maschera dalle ore 15:00. Una giornata di gioia per grandi e piccini, che riporta indietro nel tempo, con pentolaccia, gonfiabili e tanti dolciumi.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi, gli organizzatori chiedono il rispetto delle normative anti-covid.